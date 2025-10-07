Haberler

MHP Söke İlçe Başkanlığı'na Gürhan Selçuk Atandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke İlçe Teşkilatı, eski başkan Mehmet Taşyumru'nun istifasının ardından Gürhan Selçuk'u yeni ilçe başkanı olarak atadı.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın Ankara'da parti genel merkezinde gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda yeni ilçe başkanının ismi netleşti. Yapılan değerlendirmelerin ardından Gürhan Selçuk'un MHP Söke İlçe Başkanlığı görevine atanmasına karar verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
