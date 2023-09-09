MHP Serik İlçe Başkanı Osman Üstünmet Yeniden Seçildi

MHP Serik İlçe Başkanlığı kongresinde, mevcut başkan Osman Üstünmet yeniden göreve getirildi. Üstünmet, partinin başarısı ve ülke menfaati için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

MHP Serik İlçe Başkanlığı kongresinde, mevcut başkan Osman Üstünmet yeniden göreve getirildi.

Gündoğdu Düğün Salonu'nda yapılan ilçe olağan kongresi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajının okunmasıyla başladı.

Tek listenin yer aldığı kongrede mevcut başkan Üstünmet, 353 delegenin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Üstünmet, yaptığı konuşmada, partinin başarısı ve ülke menfaati için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kongreye MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, MYK Üyeleri Hüseyin Yıldız, Mustafa Aksoy, İlknur Fidan ve partililer katıldı.

Üstünmet'in listesinde İbrahim Şahin, Ahmet Güzel, Özcan Özen, Neriman Özdemir Yıldırım, Ayşegül Hakya Çınar, Sevilay Yılmaz, Seyfettin Şahin, Hüseyin Kahya, Abdullah Yılmaz, Erdem Karacan, Ramazan Yılmaz, İsmail Avcı, Durmuş Eğdir, Koray Çalık, İrfan Gök, Çağlar Dağdelen, Cemal Özdemir, İbrahim Şahin yer aldı.