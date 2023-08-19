MHP Selendi İlçe Kongresi Sonuçları

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) 14. Selendi İlçe Kongresi yapıldı. Tek listeyle gerçekleştirilen seçimde mevcut Başkan Mehmet Karabulut güven tazeledi.

Mhp'de 14. Büyük Kurultay öncesi Selendi'de ilçe kongresi tamamlandı. Tek listeyle gerçekleşen MHP Selendi 14. Olağan Kongresinde mevcut başkan Mehmet Karabulut delegelerin oylarıyla güven tazeledi. Karabulut başkanlığındaki Yönetim Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

"Süleyman Akkoyun, Veysel Karataş, Hikmet Akkuş, Hafize Gürcan, Fatih Kara, Yunus Yılmaz, Alim Kocakaya, Ahmet Kaygısız, Ümit Daban, Yılmaz Akkaş, İlknur Kaygısız, Ali Yirik, Nafiz Demir, Nuri Çahan." - MANİSA