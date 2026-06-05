MHP'li Yalçın: Şanlıurfa il teşkilatı feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Şanlıurfa il teşkilatı ve 13 ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı.

MHP'li Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atanmıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı