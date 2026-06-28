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MHP Oltu İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi yapıldı

MHP Oltu İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi yapıldı
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MHP Erzurum Oltu İlçe Teşkilatı'nın 15. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Vedat Sağlam, tek liste ile yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Kongreye milletvekilleri, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MHP Erzurum Oltu İlçe Teşkilatı'nın 15. Olağan Kongresi'nde Vedat Sağlam, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

"Kardeşlik Aklımızda, Gelecek Kalbimizde" temasıyla Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri Otağı'nda düzenlenen kongreye, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Genel Başkan Başdanışmanı M. Hanifi Macit, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Gökhan Akpınar, AK Parti Oltu İlçe Başkan Vekili Metin Polat, MHP Rize İl Başkan Yardımcısı, MHP Oltu İlçe Teşkilatı üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcileri, MHP Erzurum ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kongrede, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Tek liste ile yapılan seçimlerde mevcut ilçe başkanı Vedat Sağlam, yeniden MHP Oltu İlçe Başkanlığına seçildi.

Kongre, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Fatih Çelebi
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