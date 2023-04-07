MHP'nin Kütahya milletvekili adayları belli oldu
Politika Haberleri
14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Kütahya Milletvekilliği için MHP'nin seçime girecek adayları açıklandı.
14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Kütahya Milletvekilliği için MHP'nin seçime girecek adayları açıklandı.
Mevcut milletvekili Ahmet Erbaş, listede birinci sırada yer aldı. Murat Gül ikinci sırada, Mehmet Dinç üçüncü sırada, Arzu Kurnaz dördüncü sırada ve Ülkü Gökçen Kehribar da beşinci sırada yer aldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika