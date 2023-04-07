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MHP'nin Kütahya milletvekili adayları belli oldu

MHP'nin Kütahya milletvekili adayları belli oldu

Politika Haberleri

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Kütahya Milletvekilliği için MHP'nin seçime girecek adayları açıklandı.

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Kütahya Milletvekilliği için MHP'nin seçime girecek adayları açıklandı.

Mevcut milletvekili Ahmet Erbaş, listede birinci sırada yer aldı. Murat Gül ikinci sırada, Mehmet Dinç üçüncü sırada, Arzu Kurnaz dördüncü sırada ve Ülkü Gökçen Kehribar da beşinci sırada yer aldı. - KÜTAHYA

Seçim Sonuçları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili 14 Mayıs Kütahya Politika Haberler

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