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MHP'den Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına yanıt

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Sayın Murat Çeliker yanıt verdi. Çeliker, yaptığı açıklamada, "Liderimizin tahlilleri ve sonuçları değerlendirilecek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir" dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından yalanlandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Basına yansıyan iddiaya göre, MHP'nin grup toplantısı Bahçeli'nin rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi.

HASTANEYE KALDIRILIĞI İDDİASINA JET YANIT

Söz konusu iddiaya MHP kurmayları tarafından yanıt verildi. Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Sayın Murat Çeliker yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere, tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir. Kamuoyunun ve çok değerli camiamızın bilgilerine" ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU YOKTUR"

Öte yandan gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ile görüştüğünü belirterek; "MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Özdemir ile gerçekleştirdiğim görüşmede, Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin önemli bilgiler edindim" ifadelerini kullandı.

Burhan ayrıca paylaşımında, "Kendisi, Sayın Bahçeli'nin yalnızca rutin bir sağlık kontrolünden geçtiğini ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığını ifade etti" diye yazdı.

MHP'den Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına yanıt
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (28)

Haber Yorumlarımurat ugur:

bu mikropa birşey olmaz

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Haber YorumlarıMiLLiYETCi TuRK:

ALLAH'ım Sen Biliyorsun Amin

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Haber Yorumlarıyusuf erdin:

Daha öcalan meclise gelecek konuşma yapacak

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Haber YorumlarıRevolver:

az daha apoya hasret gidecekti... aşk yaşatıyor insanı işte...

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Haber YorumlarıÜmit TV:

Allah en doğrusunu bilendir.

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Haber YorumlarıRamazan Temur:

Böyle kötü şakalar yapma reis. Daha demlenecek çok zamanımız olacak.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Yaşadığını öğrenince üzüldüm

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Haber YorumlarıGökhan Eker:

Dur nereye gidiyorsun daha öcalanı meclise getireceksin. Sensiz olmaz. Umudumuz öcalan meclise gelmeden gitmezsin inşallah. Bu günleri de bir gör de için rahat gidersin.

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Haber YorumlarıMehmet Varol:

helva

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Haber YorumlarıÖmer:

Apo'yu meclise getirmeden ölmez.

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