MHP lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iade-i ziyaret
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde evinde ağırladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iade-i ziyaret gerçekleştirecek. İki liderin bugün öğleden sonra görüşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor. Yeni yıl öncesi yapılacak toplantıda gündemdeki konuların ele alınması bekleniyor.
EVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ
Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Aralık'ta MHP liderini evinde ziyaret etmişti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürmüştü.