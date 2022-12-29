Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iade-i ziyaret

Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde evinde ağırladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iade-i ziyaret gerçekleştirecek. İki liderin bugün öğleden sonra görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor. Yeni yıl öncesi yapılacak toplantıda gündemdeki konuların ele alınması bekleniyor.

EVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Aralık'ta MHP liderini evinde ziyaret etmişti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürmüştü.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Editör Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli MHP Politika Güncel Haberler

title