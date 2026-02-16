Haberler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den operasyonda yaralanan polise geçmiş olsun telefonu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den operasyonda yaralanan polise geçmiş olsun telefonu
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de düzenlenen organize suç operasyonunda yaralanan özel harekat polisine geçmiş olsun dileklerini iletti ve devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri'de organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan özel harekat polisiyle telefonda görüntülü görüşme gerçekleştirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Özdemir, Kayseri'de organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Erol Bilen Kaplan'ı görüntülü arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede programları nedeniyle Kayseri'ye gelemediğini ancak tedavi sürecini yakından takip ettiğini ifade eden Özdemir, suç ve suç örgütleriyle mücadele eden emniyet mensuplarının her zaman yanında olduklarını vurguladı. Özdemir, "Milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan kahraman polislerimizin yanındayız. Devletimiz tüm imkanlarıyla onların arkasındadır" dedi.

Komiser Erol Bilen Kaplan, Özdemir'e selamlarını ileterek, ilgisi ve desteği nedeniyle teşekkür etti. - KAYSERİ

