Üye Girişi
Haberler

MHP'li kaynaklar "Ciddi bir sorun yok" diyor ama Bahçeli'nin görüntüsü sevenlerini korkuttu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugün MHP lideri Bahçeli'nin parti grubuna 15 dakika geç gelmesi ve konuşmasını oturarak yapması dikkatlerden kaçmadı. MHP'li kaynaklar Bahçeli'nin ciddi bir sorunu olmadığını yönünde açıklama yapsa da salondan gelen bir görüntü endişeleri artırdı.

Partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup salonuna 15 dakika geç gelmesi ve konuşmasını oturarak yapması akıllara "Ciddi bir sağlık sorunu mu var?" sorusunu getirdi. Çok geçmeden konuyla ilgili MHP'li kaynaklardan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Bahçeli'nin grup toplantısı öncesinde küçük bir tansiyon problemi yaşadığı ve şu anda herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı ifade edildi.

SEVENLERİNİ ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜ

Ancak çok geçmeden Bahçeli'nin konuşmasını tamamladıktan sonra salondan çıktığı anlara ilişkin görüntüler servis edildi. Görüntülerde Bahçeli'nin oturduğu yerden kalkmakta zorlandığı ve yürümekte zorlandığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler Bahçeli'nin sevenlerini endişelendirdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Devlet Bahçeli MHP Politika Güncel Haberler

Özel, rahatsızlandığını öğrenince Bahçeli'ye cevap vermekten vazgeçti: Konuşmada MHP ile ilgili kısmı atladık

Özel, rahatsızlandığını öğrenince Bahçeli'ye cevap vermekten vazgeçti: Konuşmada MHP ile ilgili kısmı atladık

 Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Haziran enflasyonu gelmeden rakamlar tek tek hesaplandı

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Haziran enflasyonu gelmeden rakamlar tek tek hesaplandı

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! İNGİLTERE- SLOVENYA MAÇI #9917 İngiltere- Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere- Slovenya maçı canlı izle! 25 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 TV8, NOW TV, ATV 26 Haziran Çarşamba 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 26 Haziran burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Haziran EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? TRT Spor yayın akışı 25 Haziran! TRT Spor canlı izle! TRT Spor canlı izleme linki! Kapıda vize nasıl alınır? Kapıda vize için ne gerekli? Kapıda vize tek seferlik mi? Dolar ne kadar, yükseldi mi? 25 Haziran Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Rafa Silva kimdir? Rafa Silva kaç yaşında, nereli? Rafa Silva Beşiktaş ile anlaştı mı? 3. Dünya Savaşı riski var mı? 3. Dünya savaşı çıkacak mı? Hakan Fidan ne dedi? AA, BA, BB, CB harf notu karşılığı nedir, geçer mi? CD, DC ve DD notu geçer mi, kalır mı? Efor Çay halka arz kaç lot veriyor? Efor çay ne kadar, hangi bankalarda var? Banu Parlak kimdir? Banu Parlak kaç yaşında, nereli? Banu Parlak ne iş yapıyor? Meteoroloji'den Ordu için sarı uyarı! Ordu'da hava nasıl olacak? Ordu hava durumu #9748 Devlet Bahçeli'nin hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin son durumu nedir?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok
500

Yorumlar (16)

Alaa C:

Araba kullanmak gibi belli bi yaştan sonra siyaset yasaklanmalı bence. Yaşlılıkta sağlıklı karar almak her insan için zorlaşıyor

62
3
yanıtYanıtla
Bilirkişi:

Arabada kaza yapınca kandırıldık denilemiyor.

yanıt5
yanıt0
Beytullah özçakır:

Sinan Ateş Nokta...

52
8
yanıtYanıtla
Mert Kafkas Sahin:

Eden bulur dünyası

36
13
yanıtYanıtla
Y Sarı:

:-))

29
13
yanıtYanıtla
Alkurt:

Allah şifa versin insallah

yanıt10
yanıt23
SUNSET null:

sevmedim, sevemedim. ama insan sağlığı üzerinden ezici yorumu hiç kimse hak etmez. şifa olsun ki bu bakış açımızı günü gelir daha iyi anlasın.

20
15
yanıtYanıtla
Selçuk Yenice:

ha var ha yok

19
6
yanıtYanıtla
Hayri:

Görtüntüsü korkuttu derken tipi mi uykusuz kalmıştır başka korkacak bişey yok

13
6
yanıtYanıtla
Konuralp:

Görünen köy kılavuz istemez. Geçmiş olsun.

11
4
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title