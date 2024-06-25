MHP'li kaynaklar "Ciddi bir sorun yok" diyor ama Bahçeli'nin görüntüsü sevenlerini korkuttu

Partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup salonuna 15 dakika geç gelmesi ve konuşmasını oturarak yapması akıllara "Ciddi bir sağlık sorunu mu var?" sorusunu getirdi. Çok geçmeden konuyla ilgili MHP'li kaynaklardan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Bahçeli'nin grup toplantısı öncesinde küçük bir tansiyon problemi yaşadığı ve şu anda herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı ifade edildi.

SEVENLERİNİ ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜ

Ancak çok geçmeden Bahçeli'nin konuşmasını tamamladıktan sonra salondan çıktığı anlara ilişkin görüntüler servis edildi. Görüntülerde Bahçeli'nin oturduğu yerden kalkmakta zorlandığı ve yürümekte zorlandığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler Bahçeli'nin sevenlerini endişelendirdi.