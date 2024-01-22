MHP'li Cemal Kobaş Serinhisar Belediye Başkan Adayı olarak seçim çalışmalarına başladı

Cumhur İttifakı tarafından Serinhisar Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen MHP'li Cemal Kobaş, seçim çalışmalarına sabah namazı buluşmalarıyla başladı.

Cumhur ittifakı Serinhisar Belediye Başkan Adayı Cemal Kobaş, seçim çalışmalarına başladı.

Serinhisar Müftülüğünün organize ettiğini Sabah Namazı Buluşmaları programına katılan Kobaş, "Cumhur ittifakımız ile birlikte genel seçimlerinden aldığımız zaferin ardından ilçe yönetimine talip olarak yeniden zaferler kazanmak için kolları sıvadık. Yapacak daha çok işimiz, ilçemize kazandıracak daha çok eserimiz, vatandaşımıza verecek daha çok hizmetimiz var. El ele, omuz omuza vererek Serinhisar'ı vizyon ilçe haline getireceğiz. Önümüzde 70 gün gibi uzun bir süre var. Bu süre zarfında her vatandaşımıza ulaşmaya çalışacağız. İlçemizin en büyük sorunlarından altyapı, üstyapı ve doğalgaz gibi eksikleri devletimiz ve Büyükşehir belediyemizin yatırımlarıyla tamamlamıştık. Ancak hala üst yapısı tamamlanmamış mahallelerimiz olduğunu biliyoruz bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Serinhisar'ımızın eksikliklerini ve sorunlarını biliyoruz. İlçemiz halkının sosyalleşmesine katkı sağlayacak projelerimiz başta olmak üzere sosyal yaşantının kalitesinin yükseltilmesine dair güzel ve büyük projelerimiz hazır. Bunları yeri ve zamanı geldiği tek tek açıklayacağız" dedi.

"Bizim kaybedecek 5 yılımız daha yok" diyen Kobaş, "Allah'ın izniyle bugün seçim startımızı veriyoruz.

Hepimizin gayesi ülkemize, milletimize ve memleketimize aşkla hizmet etmektir. 'Niyet hayır, akıbet hayır' diyerek bu kutlu yolda aynı ihlasla, aynı samimiyetle yürüyeceğiz. Rabbim bizleri yolundan ayırmasın. Rabbim bizlere ülkemize ve milletimize çok daha büyük hizmetler verme imkanı, basireti, azmi, gücü bahşetsin. Çıktığımız yolda Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu. - DENİZLİ