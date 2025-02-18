Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi

Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi: Bizim olmazsa olmazımız
Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

Rusya, zirvede ABD'ye resti çekti: Asla izin vermeyeceğiz
CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu
TÜSİAD'dan soruşturma sonrası ilk açıklama

TÜSİAD geri adım atmadı! Soruşturma sonrası ilk açıklama

MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'deki oturuma MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın AK Partili vekile yönelik tepkisi damga vurdu. Bağıran vekile Adan, " Laf atmak yok. Niye bağırıyorsunuz siz. Terbiyeli ol." diye tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu yine gerilimli anlara sahne oldu. Oturumu yöneten MHP'Lİ Başkanvekili Celal Adan ile AK Partili bir vekil arasında tartışma yaşandı.

MHP'Lİ ADAN'DAN AK PARTİLİ VEKİLE SERT SÖZLER

MHP'li Adan, sesini yükseltip bağıran AK Partili vekili uyardı. AK Partili milletvekili sakinleşmeyince Adan tepki gösterdi.

"TERBİYELİ OL"

Adan, "Gel ne konuşacaksan konuş. Laf atmak yok. Niye bağırıyorsunuz siz? Burası sokak mı? Gel konuş burada. Terbiyeli ol. Oradan bağırmak ayıp. Bunu kim yaparsa yapsın. Bizim gruptan da yapan olursa müdahale ediyorum." dedi.

MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
Kaynak: Haberler.com / Politika
img

Dünyanın nefesini tuttuğu görüşmeden ilk sonuç
img

Fenerbahçe'den En-Nesyri'yi tahtından edecek transfer hamlesi
img

Öğrenci servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

... , .... yı ısırmaz

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

ak partili vekil kimdir ismi gizli mi

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzer Doğan:

Ülkücücüleri satanlara bak adamlıktan bahsetmeyin sizin yeriniz Hdp masaları

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj

Kabir ziyaretine hatıra defterine yazılan Türkçe mesaj damga vurdu
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi
Rusya savaşın sona ermesi için şartını açıkladı

Rusya tek şartını açıkladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.