MHP, Kurban Bayramı'nda Siyasi Partileri Ağırladı

MHP, Kurban Bayramı'nda Siyasi Partileri Ağırladı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partilerle bayramlaşma programı düzenledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu başkanlığında gerçekleştirilen etkinlikte AK Parti, DEM Parti, Demokrat Sol Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi temsilcileri MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

MHP, Kurban Bayramı'nda siyasi partileri kabul etti

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partilerle bayramlaştı.

MHP Genel Merkezi'nde Kurban Bayramı sebebiyle siyasi partilerle bayramlaşma programı gerçekleştirildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu başkanlığında kabul heyeti siyasi parti temsilcilerini ağırladı.

MHP Genel Merkezi'ne AK Parti'de heyete Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli başkanlık ederken DEM Parti heyetine Milletvekili Zülküf Uçar başkanlık etti. Genel merkeze bayramlaşma programı çerçevesinde ayrıca, Demokrat Sol Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi heyetleri ziyaret etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN HALİL ÖZBEK - Politika
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