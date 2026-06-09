Haberler

MHP Kocaeli İl Başkanlığında görev değişimi

MHP Kocaeli İl Başkanlığında görev değişimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Kocaeli İl Başkanlığı'na Kamil Akın'ın yerine Enes Emengen atandı. Parti tüzüğü gereği il teşkilatı feshedildi.

MHP Kocaeli İl Başkanlığında görev değişimi yapıldı. Parti tüzüğü gereğince mevcut il teşkilatının feshedilmesinin ardından, MHP Kocaeli İl Başkanlığı görevine Kamil Akın'ın yerine Enes Emengen atandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla parti teşkilatlarındaki yeni görevlendirmeleri kamuoyuyla paylaştı. Yalçın, açıklamasında parti tüzüğünün ilgili maddelerine işaret ederek, "Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı görevine Enes Emengen atanmıştır" ifadesini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
TBMM'de konuşan Özgür Özel'den 'seçim' uyarısı: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı

Özgür Özel kürsüde büyük tehlikeye dikkat çekti! Bir de tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak

Güle güle Barış! Bu teklife kimse "Hayır" diyemez
Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı

Bu kaçamağı affetmedi

Anlaşma tamam! Greenwood'un yeni takımı belli oldu

Mason Greenwood imzayı atıyor
Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Genç kadını çocuğunun yanında hem dövdüler hem de videoya çektiler

Bankta otururken 5 kadın aniden saldırdı! Yanında çocuğu da vardı
Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı

Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı
Alparslan Kuytul iddialarına yanıt: Darp olayı yaşanmadı

Alparslan Kuytul grubunun planı çöktü! İddialara jet yanıt