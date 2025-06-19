MHP Iğdır İl Başkanı Usulsüzlük İddialarına Sert Tepki Gösterdi

MHP Iğdır İl Başkanı Usulsüzlük İddialarına Sert Tepki Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Iğdır İl Başkanı Hüseyin Ateş, Iğdır İl Özel İdaresi tarafından Kurban Bayramı arefesinde gerçekleştirilen 40 kişilik personel alımına ilişkin usulsüzlük iddialarına yanıt verdi. Ateş, yapılan başvuruların adil bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve konunun takipçisi olacağını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır İl Başkanı Hüseyin Ateş, Kurban Bayramı arefesinde Iğdır İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen 40 kişilik personel alımıyla ilgili usulsüzlük iddialarına sert tepki gösterdi.

İl Başkanlığına gelen çok sayıda şikayet üzerine açıklama yapan MHP Iğdır İl Başkanı, "Kıymetli hemşerilerimiz Iğdır Özel İdaresi alımıyla alakalı bizi arayanlar oluyor. Bayram arifesinde mesai bittikten sonra yapılan bu alım elbette ki sizler gibi bizleri de rahatsız etmiştir. Alınan her bir kişinin kimler olduğunu, adil ve liyakate dayalı bir alım olup olmadığını, konunun takipçisi olarak sizlerle paylaşacağız tüm hemşerilerimize sağlık sıhhat afiyet içerisinde hayırlı bayramlar diliyorum" dedi. Tepkiler üzerine İl Özel İdaresi alım sürecinin İŞKUR üzerinde devam ettiğini; "İl Özel İdaremiz Personel Limited Şirketi bünyesinde, 12 farklı iş kolunda istihdam edilmek üzere 40 kişilik işçi alımına ilişkin süreç başlatılmıştır. Söz konusu süreç, İŞKUR üzerinden ilan edilmiş olup, başvurular İl Özel İdaremiz tarafından alınmaktadır. Başvuru süreci devam etmekte olup an itibarıyla başvuru yapan kişi sayısı 258'e ulaşmıştır. Başvuruların tamamlanmasının ardından, şartları taşıyan adaylara belirlenecek tarihte yazılı sınav ve akabinde sözlü sınav uygulanacaktır. Sınavlarda adaylardan başarılı olanlar, kamuoyuyla paylaşılacak nihai asil listede ilan edilecektir.

Kamuoyuna yansıyan ve bazı mecralarda paylaşılan asılsız listeler ile gerçeği yansıtmayan bilgiler; tamamen spekülatif ve art niyetli olup; kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Bu tür içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklaması ile duyurdu. Duyurunun yapıldığı saatte vatandaşlar İŞKUR ve İl Özel İdaresi web sitelerine girdiklerinde alım ile ilgili bir duyuruya rastlamadılar. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
İran'ın füze saldırısında eski bakanın evi yerle bir oldu

Bakanın evi küle döndü, İsrail'den savaşı körükleyecek tehdit geldi
Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı

Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu

Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Caner Erkin'e büyük şok

Caner Erkin'e büyük şok
Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar

Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar
Ali Koç'u kahkahalara boğan ChatGPT sorusu: Bir daha sor...

Ali Koç'u kahkahalara boğan ChatGPT sorusu
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
İran, Tel Aviv'i böyle vurdu! Füzelerdeki resim detayı dikkat çekti

Tel Aviv yanıyor! Füzedeki detaya dikkat, hepsi şehrin üzerine yağdı
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.