MHP Iğdır İl Başkanı Usulsüzlük İddialarına Sert Tepki Gösterdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır İl Başkanı Hüseyin Ateş, Kurban Bayramı arefesinde Iğdır İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen 40 kişilik personel alımıyla ilgili usulsüzlük iddialarına sert tepki gösterdi.

İl Başkanlığına gelen çok sayıda şikayet üzerine açıklama yapan MHP Iğdır İl Başkanı, "Kıymetli hemşerilerimiz Iğdır Özel İdaresi alımıyla alakalı bizi arayanlar oluyor. Bayram arifesinde mesai bittikten sonra yapılan bu alım elbette ki sizler gibi bizleri de rahatsız etmiştir. Alınan her bir kişinin kimler olduğunu, adil ve liyakate dayalı bir alım olup olmadığını, konunun takipçisi olarak sizlerle paylaşacağız tüm hemşerilerimize sağlık sıhhat afiyet içerisinde hayırlı bayramlar diliyorum" dedi. Tepkiler üzerine İl Özel İdaresi alım sürecinin İŞKUR üzerinde devam ettiğini; "İl Özel İdaremiz Personel Limited Şirketi bünyesinde, 12 farklı iş kolunda istihdam edilmek üzere 40 kişilik işçi alımına ilişkin süreç başlatılmıştır. Söz konusu süreç, İŞKUR üzerinden ilan edilmiş olup, başvurular İl Özel İdaremiz tarafından alınmaktadır. Başvuru süreci devam etmekte olup an itibarıyla başvuru yapan kişi sayısı 258'e ulaşmıştır. Başvuruların tamamlanmasının ardından, şartları taşıyan adaylara belirlenecek tarihte yazılı sınav ve akabinde sözlü sınav uygulanacaktır. Sınavlarda adaylardan başarılı olanlar, kamuoyuyla paylaşılacak nihai asil listede ilan edilecektir.

Kamuoyuna yansıyan ve bazı mecralarda paylaşılan asılsız listeler ile gerçeği yansıtmayan bilgiler; tamamen spekülatif ve art niyetli olup; kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Bu tür içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklaması ile duyurdu. Duyurunun yapıldığı saatte vatandaşlar İŞKUR ve İl Özel İdaresi web sitelerine girdiklerinde alım ile ilgili bir duyuruya rastlamadılar. - IĞDIR