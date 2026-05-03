MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da konuştu Açıklaması

MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da konuştu

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, zincir market ve alışveriş merkezlerine ilişkin "Acımasızca fahiş fiyatı artıran, tekelleşerek kartelleşerek fahiş fiyat artışına yol açan, vatandaşımızın, insanımızın ekmeğine, nafakasına göz diken bu yapılarla çok daha etkin mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Akçay, kentteki bir otelde düzenlenen Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 2,2 milyon esnaf ve sanatkar bulunduğunu, Manisa'da ise 60 binden fazla esnafın faaliyet gösterdiğini söyledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın büyük zincir marketler ve alışveriş merkezlerinin (AVM) tekelleştiği, küçük esnafa zarar verdiği yönündeki değerlendirmelerine değinen Akçay, şöyle konuştu:

"Elbette katılıyorum fakat bu da yeterli değil. Çünkü AVM çalışanları tatil de yapamıyorlar. Ayrıca haksız rekabete de yol açan bir durum söz konusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bu zincir marketlerin yol açtığı fahiş fiyat artışlarına yönelik yaptığım konuşmada da Avrupa ve Amerika'da dahi kartelleşmeye ve tekelleşmeye müsaade edilmediğini ve ağır, sert tedbirler getirildiğini ifade ettik. Ayrıca naçizane bu önerilere ilaveten, acımasızca fahiş fiyatı artıran, tekelleşerek, kartelleşerek fahiş fiyat artışına yol açan, vatandaşımızın, insanımızın ekmeğine, nafakasına göz diken bu yapılarla çok daha etkin mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerekirse teşhir ve kapatma cezaları da gündeme getirilmelidir."

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da esnaf kökenli olduğunu vurgulayarak, 2018'den bu yana esnaf toplantılarına katılarak sorunları gündeme getirdiğini belirtti.

Genel kurulda 36 yıldır başkanlık görevini yürüten mevcut başkan Hasan Geriter ile Destan Bulgay aday oldu.

Adayların konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
