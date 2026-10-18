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MHP Gömeç İlçe teşkilatı, zeytin üreticilerinin sorunlarını Ulubeyler'de dinledi

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MHP Gömeç İlçe teşkilatı, zeytin üreticilerinin sorunlarını Ulubeyler'de dinledi
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Gömeç'te zeytin hasadı başlarken MHP İlçe Başkanı Kazım Arslan ve teşkilatı, Ulubeyler'de üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi. Arslan, üreticilerin taleplerini parti üst yönetimine ileteceklerini belirterek bereketli sezon diledi.

Gömeç ilçesinde, zeytin hasadı başlarken, MHP Gömeç İlçe Başkanı Kazım Arslan ve ilçe teşkilatı, Ulubeyler Mahallesi'nde zeytin üreticileriyle bir araya gelerek üreticilerin sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dinledi.

Kahvehanede yapılan görüşmede dile getirilen konuları not alan Başkan Kazım Arslan ve yönetimi üreticilere bereketli sezon dileğinde bulundu. Üreticilerin dileklerini not aldıklarını belirten Arslan, üreticilerin taleplerini değerlendirilmesi ve gerekli adımların atılması amacıyla partinin üst yönetimine ileteceklerini ifade etti. Arslan, "Üreticilerimizin sesi olmak, sorunlarına çözüm üretmek ve emeklerinin karşılığını alabilmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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