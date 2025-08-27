MHP Genel Sekreteri'nden Netanyahu'ya Sert Tepki

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, "Terör devleti İsrail'in, Gazze'de ve Filistin'de işlediği vahşi katliamların üzerini örtmek için Türk tarihini karalamaya kalkışması, asla kabul edilemeyecek bir ahlaksızlıktır." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun katıldığı bir programda 1915 olayları hakkında yaptığı açıklamaların, hiçbir tarihi ve hukuki gerçekle bağdaşmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, şunları kaydetti:

"Terör devleti İsrail'in, Gazze'de ve Filistin'de işlediği vahşi katliamların üzerini örtmek için Türk tarihini karalamaya kalkışması, asla kabul edilemeyecek bir ahlaksızlıktır. Türk tarihinin hiçbir döneminde 'soykırım' lekesi bulunmamaktadır. Türkiye'nin tarihi meselelerinin siyonizmin kirli hesaplarına alet edilmesine asla müsaade edilmeyecektir.

Katliamcı İsrail'i yalan ve iftira kurtarmayacak, tüm insanlığın gözleri önünde soykırım suçunu işleyen cani Netanyahu'nun adı, tarihin utanç sayfalarına kara bir leke olarak kazınacaktır."