MHP Genel Sekreteri'nden Netanyahu'ya Sert Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 1915 olaylarına dair açıklamalarını kınayarak, Türk tarihine yönelik saldırıları 'ahlaksızlık' olarak nitelendirdi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, "Terör devleti İsrail'in, Gazze'de ve Filistin'de işlediği vahşi katliamların üzerini örtmek için Türk tarihini karalamaya kalkışması, asla kabul edilemeyecek bir ahlaksızlıktır." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun katıldığı bir programda 1915 olayları hakkında yaptığı açıklamaların, hiçbir tarihi ve hukuki gerçekle bağdaşmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, şunları kaydetti:

"Terör devleti İsrail'in, Gazze'de ve Filistin'de işlediği vahşi katliamların üzerini örtmek için Türk tarihini karalamaya kalkışması, asla kabul edilemeyecek bir ahlaksızlıktır. Türk tarihinin hiçbir döneminde 'soykırım' lekesi bulunmamaktadır. Türkiye'nin tarihi meselelerinin siyonizmin kirli hesaplarına alet edilmesine asla müsaade edilmeyecektir.

Katliamcı İsrail'i yalan ve iftira kurtarmayacak, tüm insanlığın gözleri önünde soykırım suçunu işleyen cani Netanyahu'nun adı, tarihin utanç sayfalarına kara bir leke olarak kazınacaktır."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika
6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu! 5'i aynı fakülteyi seçti

İşte 6 birincinin kazandığı üniversiteler! 5'i aynı fakülteyi seçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç' mesajı boşuna değilmiş! YPG'yi operasyon korkusu sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç" mesajı boşuna değilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.