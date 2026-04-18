MHP'de 'Kadınların Sesi, Geleceğin Yolu' paneli

Güncelleme:
MHP Genel Merkezi'nde Türk Kadın Hareketi Derneği tarafından düzenlenen panelde, kadınların toplumdaki yeri ve önemi üzerine konuşuldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Türk kadınının tarihsel rolüne vurgu yaparak, daha fazla görünür olmaları gerektiğini ifade etti.

MHP Genel Merkezi'nde Türk Kadın Hareketi Derneği tarafından 'Kadınların Sesi, Geleceğin Yolu' konulu panel düzenlendi.

Panelde, MHP genel başkan yardımcıları, partiler ve dernek mensupları, milletvekilleri ile akademisyenler yer aldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren MHP Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Varmak istediğimiz her hedef kadınlar sayesinde mümkün olacaktır. Bugün 18'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Türk Kadın Hareketi Derneği de bu büyük yürüyüşün en önemli öğesidir. Türk tarihi aynı zamanda kadının tarihidir. Bizler kadınlarla göçen, kadınlarla büyüyen, kadınlarla savaşan ve kadınlarla yöneten bir milletiz. Türk kadınının destanı insanlığın hafızasından silinmeyecek kadar köklü ve görkemlidir" dedi.

'KAÇEP İLE 81 İLDE ÇALIŞIYORUZ'

Üniversitelerdeki akademisyenlerin yüzde 46,8'inin kadın olmasının bir gurur vesilesi olduğuna dikkat çeken Yurdakul, "Lakin bu yetmez. Türk kadını, karar mekanizmalarında ve her alanda, nüfusundaki ağırlığına ve tarihindeki büyüklüğüne yakışır şekilde daha fazla görünür olmalı ve sözü her yerde duyulmalıdır. Türk kadınının karakterini en saf haliyle görmek isteyenler, Anadolu'nun tozlu yollarındaki yörük çadırlarına bakmalıdır. İşte bu çerçevede Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler de 'Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları'ndan (KAÇEP) sorumlu teşkilatlarımızı hayata geçirdik. ve ülkemizin 81 ili ve 922 ilçemizde, büyük Türk milletine hizmet etmek ve yüce Allah'ın rızasını almak üzere gece gündüz çalışıyoruz. Bugün salonumuzda bulunan KAÇEP il ve ilçe başkanlarımızla birlikte her bir KAÇEP mensubumuza şükranlarımızı ve hürmetlerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
