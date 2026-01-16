Bahçeli, partisinin MYK ve MDK toplantısına başkanlık etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ortak toplantısına başkanlık etti.
Partinin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin başkanlığında partimizin MYK ve MDK ortak toplantısı gerçekleştirildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika