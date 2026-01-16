Haberler

Bahçeli, partisinin MYK ve MDK toplantısına başkanlık etti

Bahçeli, partisinin MYK ve MDK toplantısına başkanlık etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısına başkanlık etti. Toplantıda partinin önemli konuları görüşüldü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ortak toplantısına başkanlık etti.

Partinin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin başkanlığında partimizin MYK ve MDK ortak toplantısı gerçekleştirildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi

Görüntü bugün kaydedildi! Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu

Komşuda tehlikeli gelişme! Binlerce savaşçı sınırdan içeri girdi
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı

Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı
Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi

Görüntü bugün kaydedildi! Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor
Bebek erken geldi: Bestemsu Özdemir anne oldu

Bebek erken geldi! Verdikleri isim de enteresan
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor