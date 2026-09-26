MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye’nin geleceğini Türkçenin geleceğine bağladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Türkiye'nin varlığı ve geleceği, Türkçenin varlığı ve geleceğiyle doğrudan bağlantılıdır. Türkçemiz, yalnızca bir iletişim ve anlaşma aracı değil; aynı zamanda bizi millet yapan, tarihimizden ve kültürel birikimimizden beslenen temel değerlerimizden biridir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı