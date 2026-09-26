MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye’nin geleceğini Türkçenin geleceğine bağladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye’nin geleceğini Türkçenin geleceğine bağladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin varlığı ve geleceğinin Türkçenin varlığı ve geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Bahçeli, Türkçenin bizi millet yapan, tarihimizden ve kültürel birikimimizden beslenen temel değerlerden biri olduğunu belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Türkiye'nin varlığı ve geleceği, Türkçenin varlığı ve geleceğiyle doğrudan bağlantılıdır. Türkçemiz, yalnızca bir iletişim ve anlaşma aracı değil; aynı zamanda bizi millet yapan, tarihimizden ve kültürel birikimimizden beslenen temel değerlerimizden biridir" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı