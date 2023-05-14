Mhp Genel Başkanı Bahçeli oyunu kullandı

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu kullandı.

MHP lideri Bahçeli, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu'nda Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. Bahçeli, oyunu kullandıktan sonra çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cenab Allah nasip etti. Bugün oyumuzu verme görevimizi yerine getirmiş olduk. Türk siyasi hayatında önemli bir seçim. Bu seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte.İnşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum. Seçim sonuçlarını partimizden takip edeceğim" dedi.