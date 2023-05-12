MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hans, Sam kim olursa olsun Erdoğan'ı yedirttirmeyiz.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hans, Sam kim olursa olsun Erdoğan'ı yedirttirmeyiz. Onu siyasi hayattan sildirmeyiz"

-"Bağımsızlığımız bedava kazanılmadı. Bilinsin ki işbirlikçi kalpazanlara çiğnetilmeyecek"

-"Ya mandacılara boyun eğeceğiz ya da lider ülke Türkiye'nin kapısını aralayacağız"

-"Demokratik hesaplaşmaya 2 gün kaldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile kilitleri kıracağız"

-"Terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Tüm sosyal ve ekonomik tedbirleri de hayata geçireceğiz"

-"Güçlünün değil haklının yanında olacağız. Hiç kimseyi ayırmayacağız, dışlamayacağız. Herkes eşittir, Türkiye diyoruz. Biz kardeşiz"

-"Olacaksa birlikte olacaktır. Yaptıklarımız yapacaklarımızın tecrübesidir. Şimdi sıra sizde, şimdi mühür elinizde"

-"Son günlerde ABD, AB'nin çoğunluktaki ülkeleri Türkiye'de Erdoğan'ın gitmesini istiyorlar, yeneceklerini söylüyorlar"

KARAMAN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde konuştu.