MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hans, Sam kim olursa olsun Erdoğan'ı yedirttirmeyiz. Onu siyasi hayattan sildirmeyiz"
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hans, Sam kim olursa olsun Erdoğan'ı yedirttirmeyiz.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hans, Sam kim olursa olsun Erdoğan'ı yedirttirmeyiz. Onu siyasi hayattan sildirmeyiz"
-"Bağımsızlığımız bedava kazanılmadı. Bilinsin ki işbirlikçi kalpazanlara çiğnetilmeyecek"
-"Ya mandacılara boyun eğeceğiz ya da lider ülke Türkiye'nin kapısını aralayacağız"
-"Demokratik hesaplaşmaya 2 gün kaldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile kilitleri kıracağız"
-"Terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Tüm sosyal ve ekonomik tedbirleri de hayata geçireceğiz"
-"Güçlünün değil haklının yanında olacağız. Hiç kimseyi ayırmayacağız, dışlamayacağız. Herkes eşittir, Türkiye diyoruz. Biz kardeşiz"
-"Olacaksa birlikte olacaktır. Yaptıklarımız yapacaklarımızın tecrübesidir. Şimdi sıra sizde, şimdi mühür elinizde"
-"Son günlerde ABD, AB'nin çoğunluktaki ülkeleri Türkiye'de Erdoğan'ın gitmesini istiyorlar, yeneceklerini söylüyorlar"
KARAMAN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde konuştu.