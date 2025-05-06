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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesinde konutuna geldi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesinde konutuna geldi
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde konutuna geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde konutuna geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde konutuna geldi. MHP lideri, konutuna girmeden önce basın mensuplarına selam verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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