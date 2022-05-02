MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarı

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anıt mezara gelmesi

Devlet Bahçeli'nin mezara karanfil bırakması ve su dökmesi

Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.