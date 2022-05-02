MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
AA - Osman Baytürk - Politika
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Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anıt mezara gelmesi Devlet Bahçeli'nin mezara karanfil bırakması ve su dökmesi Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı namazının ardından MHP'nin kurucu...
Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarı
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anıt mezara gelmesi
Devlet Bahçeli'nin mezara karanfil bırakması ve su dökmesi
Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.
AA / Osman Baytürk - Politika