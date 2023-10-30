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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in Amcası Mustafa Özdemir'in Cenazesi Sarız'da Defnedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in 64 yaşında vefat eden amcası Mustafa Özdemir'in cenazesi Sarız ilçesinde toprağa verildi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Özdemir için Sarız ilçesi Karayurt Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene birçok yerel yönetici ve vatandaş katıldı.