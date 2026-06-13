Haberler

Denizli MHP'de 2 ilçe başkanı görevinden istifa etti

Denizli MHP'de 2 ilçe başkanı görevinden istifa etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Denizli İl Teşkilatı'nda Honaz İlçe Başkanı Hüseyin Buran ve Tavas İlçe Başkanı İbrahim Çavuşlu, kendi talepleriyle görevlerinden istifa etti. Buran, il yönetiminin politikalarından rahatsız olduğunu belirtirken, Çavuşlu partiye bağlılığını sürdüreceğini ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Teşkilatında, Honaz ve Tavas ilçe başkanlarının görevlerinden istifa ettikleri bildirildi.

Denizli'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) teşkilatlarında dikkat çeken iki istifa yaşandı. MHP Honaz İlçe Başkanı Hüseyin Buran ile MHP Tavas İlçe Başkanı İbrahim Çavuşlu, görevlerinden kendi talepleri doğrultusunda ayrıldıklarını kamuoyuna duyurdu.

İl yönetimini sorumlu tuttu

3 dönemdir MHP Honaz İlçe Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Buran, yaptığı yazılı açıklamada, partiye olan bağlılığının sürdüğünü ancak son dönemde il yönetiminin uyguladığı politikalardan duyduğu rahatsızlık nedeniyle istifa kararı aldığını belirtti. Buran, açıklamasında, "Mensubu olmaktan gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nden, Denizli ili Honaz ilçesinde üç dönemdir MHP İlçe Başkanlığı yapmaktayım. Son zamanlarda il yönetiminin uyguladığı politikalardan dolayı duyduğum rahatsızlık nedeniyle görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerine yer verdi.

MHP Tavas İlçe Başkanı İbrahim Çavuşlu da görevinden ayrıldığını duyurarak, teşkilat mensuplarına ve hemşehrilerine teşekkür etti. Çavuşlu, liderleri Devlet Bahçeli'nin çizdiği ülkücü hareket anlayışına bağlılığının devam edeceğini vurgulayarak; "Bir süre büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğüm Milliyetçi Hareket Partisi Tavas İlçe Başkanlığı görevimden kendi talebim doğrultusunda ayrılmış bulunuyorum. Görev sürem boyunca birlikte çalıştığım teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarıma ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Partimizin her daim yanında olmaya devam edeceğim. Ömrümün sonuna kadar partimin bir neferi olarak yaşayacağım. Rabbim Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye uzun ömürler versin. Yolunda ve izinde durmadan son nefesime kadar MHP neferi olacağım. Ülkücü kenara çekilir, bekler; ancak devletin ve milletin bekası tehlikeye girdiğinde ilk öne atılan odur" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor

Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı

Rakiplerimizin maçında tam 5 gol: Şans dahi tanımadılar
MİT'ten siber operasyon! Kredi kartı şebekesi çökertildi

MİT, vatandaşların korkulu rüyası olan şebekeyi çökertti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bizim Çocuklar'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz

Çilemiz büyük! Bizim Çocuklar kötü anlamda zirvede
A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor

Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi

Eski eşlerden yıllar sonra yan yana ilk poz: Mezuniyet buluşturdu
Diyarbakır'da yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan görüntülendi

Görüntüler Amazon'dan değil Türkiye'den
Yemen'in 'Örümcek Adam'ı volkan kraterinde can verdi

Ülkede "Örümcek Adam" diye tanınıyordu: Korkunç şekilde can verdi
ABD ve İran anlaşmaya çok yakın! Tahranlılar sokaklara döküldü

Peş peşe açıklamalardan sonra sokaklara döküldüler
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı! O ülkeyle dalga geçti

O ülkeyle dalga geçti, ortalık karıştı