Üye Girişi
Haberler

MHP'den Emniyet Teşkilatı Personeline Ödül Teklifi

MHP'den Emniyet Teşkilatı Personeline Ödül Teklifi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Emniyet Teşkilatı personelinin 'Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası' ile ödüllendirilmesini sağlayacak kanun teklifini Meclis'e sundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Emniyet Teşkilatı personeli için 'Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası' ile ödüllendirilmelerini sağlayacak kanun teklifini Meclis'e verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Emniyet Teşkilatı personeli için 'Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası' ile ödüllendirilmelerini sağlayacak kanun teklifini Meclis'e verdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm güvenlik güçlerinin yanında olduğunu belirten Özdemir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğinin yanında milli güvenliğimiz için de her zaman üstün vazife şuuru, yüksek fedakarlık ve kahramanca mücadele eden Emniyet Teşkilatı personelimizin Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ile ödüllendirilmelerini sağlayacak kanun teklifimizi TBMM'ye sunduk. Kahraman ordumuzla beraber, emniyet teşkilatımız ve tüm güvenlik güçlerimizin her daim yanındayız. Hayırlara vesile olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama

 Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza

İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
17 yaşındaki lise öğrencisini kaçırıp inşaata götürdüler, sonrası korkunç

17 yaşındaki lise öğrencisini kaçırıp inşaata götürdüler, sonrası korkunç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Malmö maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? MasterChef eleme adayları kim? 6 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Beşiktaş Malmö hangi kanalda? Beşiktaş Malmö maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 33. Bölüm CANLI izleme linki! Trump kazandı mı, ABD başkanı oldu mu? Çarşamba günü hangi diziler var? 6 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sen Kimsin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kimsin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.