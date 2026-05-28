Haberler

MHP'den AK Parti'ye bayram ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kurban Bayramı dolayısıyla Ak Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK üyesi Esma Özdaşlı ve MYK üyesi Şahin Kartal'dan oluşan heyet, Kurban Bayramı dolayısıyla Ak Parti'ye bir ziyarette bulundu. MHP heyetini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Sivil Toplum ve halkla ilişkiler Başkan yardımcısı Selahattin Yağcı, Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan karşıladı.

AK Parti Genel Merkez binasındaki ziyarette, birlik ve beraberlik içerisinde, daha güvenli ve müreffeh bir Türkiye için Cumhur İttifakı'nın ortaklığına vurgu yapıldı, Kurban Bayramı'nın küskünlüklerin ve kırgınlıklarının bitmesine vesile olması temennisinde de bulunuldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başta Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili ufuk açan konuşmalarının olduğuna dikkati çeken Yayman, Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uyum içerisinde olduğunu söyledi. Ayrıca Yayman, MHP lideri Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki bu uyumun, Türkiye'nin önündeki engelleri teker teker aşması için büyük bir vizyon sağladığının da altını çizdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, CHP'de son dönem yaşanan hadiselere değinerek, "Bu durum hepimizi üzmektedir. Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla yıpranmasına gönlümüz razı değildir. Genel Başkanımız da bu konuda gerekli açıklamalarda bulundular. Sağduyu ile bundan sonraki süreç daha iyi yönetilir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi

Kılıçdaroğlu'ndan kafaları karıştıran karar! Toplantıyı erteledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla aşk tazeledi
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Bir şehir bu caniyi konuşuyor! 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü

Ülkeyi kan gölüne çeviren çatışma! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
CHP'de bayramlaşma ikiye bölündü! Özel'in heyetine ilk ziyaret DEVA'dan

Özgür Özel'in heyetine ilk ziyaret o partiden
Gelin özel harekatçı olunca düğüne böyle geldiler

Özel harekat gelinle damadın etrafını sardı, gerçek sonra ortaya çıktı
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz

Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor: Artık hemşehrimiz değilsiniz
'Asla' demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi

Sözünü tutamayıp yine bikinili poz verdi