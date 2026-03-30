MHP'de İzzet Ulvi Yönter'in yerine Özgür Bayraktar atandı
MHP'de İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından, Özgür Bayraktar Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı.
MHP'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tensipleriyle Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Özgür Bayraktar atanmıştır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı