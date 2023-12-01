MHP'de Aziziye Belediye Başkanlığı için aday adayı başvurusu

MHP'de yerel seçimlere yönelik aday adaylığı başvuruları devam ediyor. Gazeteci Mehmet Musa Çakır, Aziziye Belediye Başkanlığı için başvurusunu yaptı ve MHP Genel Merkezi'nde Sadir Durmaz'a teslim etti. Çakır, Genel Başkan Bahçeli'yi ziyaret ederek aday adaylığı hakkında bilgi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde oldukça hareketli günler yaşanıyor. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde aday adaylık başvurularının hızla arttığı MHP'de, yarışa çok tecrübeli bir isim dahil oldu. Erzurumlu gazeteci Mehmet Musa Çakır, Aziziye Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yaptı. MHP Genel Merkezi'ne giderek aday adaylığı başvuru dilekçesini Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'a teslim eden Çakır, daha sonra Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. MHP Lideri Bahçeli'ye Erzurum'dan selamlar götüren Çakır, Genel Başkanına hem Erzurumspor forması, hem de Ehram üzerine işlenmiş Üç Hilal arması hediye etti. Bahçeli'ye aday adaylığı başvurusuyla ilgili olarak arzda bulunan Musa Çakır, önümüzdeki günlerde Erzurum'a gelerek seçim bölgesi Aziziye'de çalışmalarına başlayacak.

Seçimlerin en çalışkan ismiydi

Yenigün Gazetesi Mehmet Musa Çakır, Erzurum'da uzun yıllar Ülkü Ocakları ve MHP teşkilatlarının çeşitli kademelerinde görev yaptı. Üç dönem MHP Erzurum İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Çakır, partisinin 28. Dönem Erzurum Milletvekili adayı olarak da listede yer almıştı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde sahanın adeta tozunu atan Gazeteci Çakır, Erzurum'da gidilmedik ilçe, sıkılmadık el bırakmamıştı. Cumhur İttifakı'nın zafer elde etmesi için tüm imkanlarını seferber eden Çakır, özellikle merkezdeki çalışmalarıyla dikkat çekmiş, performansıyla dudak uçuklatmıştı.

Lider Bahçeli ile bir araya geldi

Aziziye Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu MHP Genel Merkezi'nden yapan Mehmet Musa Çakır, Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'yi ziyaretinden kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Gazeteci Çakır, paylaşımını şu metinle yaptı: "Allah'ın izni ve inayeti, Cumhur İttifakı'nın ruhu, sizlerin destek ve dualarıyla yola çıktık. Türkmen Beyimiz, Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Dr. Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret edip, erlik destanlarının yazıldığı Erzurum'dan selamlarınızı ilettik. Sayın Genel Başkanımıza Erzurumspor'umuzun Cumhuriyet formasını ve Dadaş'ın mahremiyet sembolü olan Ehram kumaşına işlenmiş, Üç Hilal'imizi hediye ettik. Yolumuz hayırlı, menzilimiz mübarek olsun inşallah" - ERZURUM