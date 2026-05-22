MHP ilçe başkanı Gündoğdu mazbatasını alarak göreve başladı

Milliyetçi Hareket Partisi Çıldır ilçe başkanı Nevruz Gündoğdu, düzenlenen törenle mazbatasını alarak resmen görevine başladı. Parti binasında gerçekleştirilen programda teşkilat üyeleri ve partililer hazır bulundu.

Törende konuşan il başkanı Sevim Köseliören, yeni ilçe başkanına görevinde başarılar dileyerek, "Teşkilatlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceğine inanıyoruz. Davamızı daha ileriye taşımak adına hep birlikte sahada olmaya devam edeceğiz. Yeni görev alan ilçe başkanımızın ilçemize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi

Mazbatasını teslim alan ilçe başkanı Gündoğdu ise, birlik ve beraberlik mesajı vererek, ilçede partinin çalışmalarını daha da ileriye taşımak için gayret göstereceklerini söyledi. Yeni dönemde vatandaşlarla iç içe olacaklarını ifade eden başkan Gündoğdu, kendisine destek veren partililere teşekkür etti.

Program, tebriklerin kabul edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ARDAHAN

