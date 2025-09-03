MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Çerçioğlu, Alıcık ve beraberindekileri belediye binası girişinde karşıladı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Çerçioğlu, geçen hafta Alıcık'ın da olduğu bir heyetle bakanlıklarda ziyarette bulunduklarını, Aydın için yapacakları projeleri konuştuklarını söyledi.

Çerçioğlu tek amaçlarının Aydın'a hizmet olduğunu ifade ederek, "İsmimiz Haluk, Özlem, Ayşe, Mehmet, Ali olabilir ama soyadımız Aydın. Onun için hep beraber hizmet edeceğiz. Bazıları konuşur ama biz hizmet yaparız. Benim 16 yıldır sloganım buydu. Bundan sonra daha çok hizmet edeceğiz." dedi.

Haluk Alıcık da Çerçioğlu'nun okul arkadaşı olduğunu belirterek, "3 dönemdir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Özlem Çerçioğlu çalışmalarıyla her zaman takdirimizi kazanmış bir kardeşimizdir. Kendisi benim okul arkadaşım. Övünç ve gurur duyuyorum. Siyasette başarı çok önemlidir. Kendisini tebrik ediyorum. Cumhur İttifakı duruşu Aydın için büyük bir kazanımdır." diye konuştu.

Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.