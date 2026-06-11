MHP Adana İl Teşkilatı feshedildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca Adana İl Teşkilatı'nın feshedildiğini ve yerine Hakan Yıldırım'ın atandığını duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Adana İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi.
Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"MHP Adana il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, MHP Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım atanmıştır."
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin