MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı Yönetim Kurulu Toplantısı Düzenledi

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında yönetim kurulu toplantısı düzenlendi. Kanlı, yerel seçim öncesinde parti teşkilatlarının yoğun hazırlık yaptığını belirterek, başarılı bir seçim geçireceklerini söyledi.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında yönetim kurulu toplantısı düzenlendi.

Kanlı, parti binasındaki toplantıda, yerel seçim öncesinde parti teşkilatlarının yoğun hazırlık yaptığını söyledi.

Seçimde başarılı olacaklarını dile getiren Kanlı, "Adaylarımızın, isimleri açıklandığı gün diri bir saha bulmalarını istiyoruz. Sonrasında Cumhur İttifakı'nın muhteşem uyumu ve takım oyunuyla başarıya koşacağız." diye konuştu.

Kanlı, kentin sorunlarını çözüme kavuşturmayı istediklerini belirterek, "Sorunları çözülen Adana hayalimiz var. Bunu hep birlikte başaracağız." dedi.