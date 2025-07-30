MGK'dan İsrail'e Tepki: Uluslararası Toplum Harekete Geçmeli

MGK Bildirisi: "Uluslararası hukuku çiğneyerek Filistin, Lübnan, Suriye ve Yemen'in ardından İran'ı da hedef alan ve Gazze'deki soykırım ve insanlık suçlarını sürdürerek bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan İsrail yönetiminin bir an önce durdurulması için uluslararası topluma sorumluluk alarak harekete geçme çağrısında bulunulmuştur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika