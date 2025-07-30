MGK'dan İsrail'e Tepki: Uluslararası Toplum Harekete Geçmeli
Milli Güvenlik Kurulu, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden hedeflerini durdurması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.
MGK Bildirisi: "Uluslararası hukuku çiğneyerek Filistin, Lübnan, Suriye ve Yemen'in ardından İran'ı da hedef alan ve Gazze'deki soykırım ve insanlık suçlarını sürdürerek bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan İsrail yönetiminin bir an önce durdurulması için uluslararası topluma sorumluluk alarak harekete geçme çağrısında bulunulmuştur." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika