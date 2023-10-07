Mezitli Belediyesi Yüzde 50 Kadın İdareciyle Kadın Dostu Yönetim Modeli Uyguluyor

Kadınların iş yaşamında daha çok yer edinmesi ve yönetici pozisyonlarında daha fazla temsil etmesi amacıyla çeşitli politikalar uygulayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kadın dostu yönetim modelinin başarılı bir örneğini daha ortaya koydu. Mezitli Belediyesi tarafından hazırlanan son verilere göre belediyenin yüzde 50'si kadın idareciden oluşuyor.

Başkan Tarhan'ın cinsiyet eşitliği konusundaki taahhüdünü ve bu yönde atılan adımları, kadınların iş yaşamında daha fazla yer almasını teşvik eden bir örnek olarak öne çıkıyor. Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı görevini üstlenen 5 kişilik ekibin 2 üyesi kadın, diğer 3 üyesi ise erkeklerden oluşuyor. Ayrıca, Belediye'nin Müdür kadrosu da aynı şekilde dengeyi koruyor. 12 kadın ve 12 erkek müdür, belediyenin yönetiminde eşitliği temsil ediliyor. Mezitli Belediyesi, bu cinsiyet eşitliği başarısının yanı sıra uluslararası alanda da dikkatleri üzerine çekiyor. Başkan Tarhan tarafından 9 yıl önce hayata geçirilen Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarları projesi, Çin, Rusya ve Fransa gibi ülkelerde uluslararası birincilik ödüllerini kazanarak, Mezitlili kadınların adı dünyaya duyuruldu. Başkan Tarhan tarafından kadınlara yönelik oluşturulan çalışmalar diğer belediyelere de ilham kaynağı oluyor.

"KADINLARIMIZA İŞTE BÖYLE DEĞER VERİLİR"

Kadınların toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Başkan Tarhan, "Belediye olarak her zaman kadınların yanında olduk. Göreve geldiğim günden bu yana kadınlara yönelik yaptığımız çalışmalarımız herkes tarafından bilinmektedir. Kadınların her alanda daha fazla temsil edilmesini ve katkı sağlanmasını destekledik. Kadın Meclis Üyesi sayımız Türkiye ortalamasının çok fazla üstünde. Öte yandan kadın muhtarlarımıza ayrıcalık tanıyarak, göreve gelmelerinde destek sağladık. Kadınlarımızı dernek ve kooperatif kurmaları konusunda teşvik ettik. Mezitli'de STK'larındaki yöneticilerimizin çoğu kadınlardan oluşuyor. Toplumun yarısını kadınların oluşturduğunu biliyoruz. Bu sebeple Belediyemizin idari kadrosunun yüzde 50'sinin kadınların olmasına hassasiyet gösterdik. Kadınlarımıza işte böyle değer verilir" dedi.