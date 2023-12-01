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Mezitli Belediyesi, Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni İmzaladı

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Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP tarafından hazırlanan politika belgesini imzaladıklarını ve çalışmalarını eşitlik odaklı ve kadın dostu belediyecilikte sürdürdüklerini belirtti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanan 'CHP Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzaladı. Tarhan, "Mezitli Belediyesi olarak, politika belgesindeki hükümlerin tamamını yerine getirmekteyiz. Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzaladık" dedi.

Mezitli Belediyesi, eşitlik odaklı ve kadın dostu belediyecilikte öncü olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Eşitlik Birimi, Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, Kadın Üretici Pazarları ve Üretici Kadın Kooperatifi gibi birçok başarılı projeye imza atan Mezitli Belediyesi'nin Kadın Üretici Pazarları, iki kez dünya birinciliği almıştı.

Mezitli  Belediyesi, 25 Mayıs 2021 tarihinde Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzalayan 32. belediye olmuştu. Buna ek olarak, 5 Nisan 2021 tarihinde alınan, 'Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme' konusundaki meclis kararıyla, eşitlik ilkesini benimsemişti.

Eşitlik Birimi, yerel düzeyde toplumsal eşitliğin sağlanması hedefiyle, belediyenin tüm politika, hizmet, plan ve programlarında hak temelli sosyal politikaların ana akımlaştırılması, kaynaklara erişim ve dağılımda fırsat eşitliğinin yaratılması için belediyenin tüm birimleriyle ortak çalışmalar üretmeye devam ediyor. Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nde ücretsiz psikolojik, sosyal ve hukuki danışmanlık hizmeti sunuluyor. Merkez, iki yıldır faaliyetlerini sürdürüyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da kadınların iş yaşamında daha fazla yer alması ve yönetici pozisyonlarında daha fazla temsil edilmesi amacıyla çeşitli politikalar uyguladıklarını söyledi. Belediye yöneticilerinin yüzde 50'sinin kadınlardan oluştuğunu belirten Başkan Tarhan, cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla kadınların iş yaşamındaki rolünü güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Neşet Tarhan Politika Haberler

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