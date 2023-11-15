Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Tece bölgesindeki sakinlerle buluştu

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Tece bölgesinde bulunan bir sitenin sakinleriyle bir araya geldi.

Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin bulunduğu ziyarette, bölgede hayata geçirilen projeleri anlatan Başkan Tarhan, yeni yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çoğu zaman esnaf, vatandaş ve davet edildiği siteleri ziyaret ettiklerini dile getiren Başkan Tarhan, "Bizi davet eden tüm siteleri program dahilinde ziyaret ediyorum. İlçemizdeki bütün sorunları biliyor ve elimizden ne geliyorsa halkımızla ortak karar alarak çözüm üretiyoruz. Göreve gelmeden önce, yani 10 yıl önce Mezitli'yi birlikte yöneteceğiz demiştim. İlçemizde; vatandaşlarımızın belediyemize katılımını sağlayarak, çok başarılı bir dayanışma örneği sağladık. Bu konuda Mezitli diğer bütün ilçelere göre çok daha duyarlı. Bundan dolayı ilçemizde yaşayan tüm bireylere teşekkür ediyorum. Site ziyaretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - MERSİN