Meksika'da kent meclisi üyelerinden saç saça baş başa kavga

Meksika'nın başkenti Mexico City'de kent meclisi oturumu sırasında iki partiden meclis üyeleri, birbirlerinin saçlarını çekerek kavga etti.

Mexico City Kent Meclisinde şehrin şeffaflık denetim kurumun kaldırılıp yerine yeni bir denetim organı getirme önerisinin görüşüldüğü oturumda tansiyon yükseldi. Sağcı Ulusal Hareket Partisi'nden (PAN) kadın temsilciler ile çoğunluktaki solcu Morena partisinin üyeleri arasında arbede çıktı. Kadın meclis üyeleri birbirlerinin saçını çekti. En az 5 meclis üyesi saç saça baş başa kavga etti. Bazı meclis üyeleri araya girerken, PAN üyeleri kavganın ardından salonu terk etti. - MEXİCO CİTY