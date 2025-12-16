Haberler

Meksika'da kent meclisi üyelerinden saç saça baş başa kavga

Güncelleme:
Meksika'nın başkenti Mexico City'deki kent meclisi oturumunda meclis üyeleri arasında saç çekme kavgası yaşandı. Sağcı PAN partisinin kadın üyeleri ile solcu Morena partisi üyeleri arasında çıkan arbede, genel kurulun tansiyonunu yükseltti.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de kent meclisi oturumu sırasında iki partiden meclis üyeleri, birbirlerinin saçlarını çekerek kavga etti.

Mexico City Kent Meclisinde şehrin şeffaflık denetim kurumun kaldırılıp yerine yeni bir denetim organı getirme önerisinin görüşüldüğü oturumda tansiyon yükseldi. Sağcı Ulusal Hareket Partisi'nden (PAN) kadın temsilciler ile çoğunluktaki solcu Morena partisinin üyeleri arasında arbede çıktı. Kadın meclis üyeleri birbirlerinin saçını çekti. En az 5 meclis üyesi saç saça baş başa kavga etti. Bazı meclis üyeleri araya girerken, PAN üyeleri kavganın ardından salonu terk etti. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

