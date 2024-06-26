Metroya binen İmamoğlu'nun görüntülerine kimse anlam veremiyor

31 Mart yerel seçimlerinde ciddi bir oy farkıyla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, son olarak Levent - Hisarüstü Metrosu'na binerek vatandaşlarla yolculuk etti.

O esnada kayda alınan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise büyük şaşkınlık yarattı. Görüntülerde boş bir koltuğa oturan İmamoğlu'nun metroya binen yolculara tek tek baktığı görülüyor. Ancak bu esnada yolcuların rahatlığı dikkatlerden kaçmıyor. İBB'nin hesaplarından paylaşılan görüntü kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

"YA TANIMADILAR YA DA İNANAMADILAR"

Videonun altına "En az 5 kişi Levent - Hisarüstü Metrosu'nda İmamoğlu'na benzeyen adam diye paylaşmıştır", "Gülmekten öldüm, başkanın tripleri çok iyi", "Kimse takmamış", "Kimsenin umru değil adam, herkesin gözünün içine bakıyor", "Ya tanıyamadılar ya da inanamadılar" şeklinde yorumlar yapıldı.