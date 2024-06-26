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Metroya binen İmamoğlu'nun görüntülerine kimse anlam veremiyor

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah erken saatlerde Levent - Hisarüstü Metrosu'na binerek vatandaşlarla yolculuk etti. O esnada İmamoğlu'nu gören yolcuların rahat tavırları ise büyük şaşkınlık yarattı.

31 Mart yerel seçimlerinde ciddi bir oy farkıyla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, son olarak Levent - Hisarüstü Metrosu'na binerek vatandaşlarla yolculuk etti.

O esnada kayda alınan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise büyük şaşkınlık yarattı. Görüntülerde boş bir koltuğa oturan İmamoğlu'nun metroya binen yolculara tek tek baktığı görülüyor. Ancak bu esnada yolcuların rahatlığı dikkatlerden kaçmıyor. İBB'nin hesaplarından paylaşılan görüntü kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

"YA TANIMADILAR YA DA İNANAMADILAR"

Videonun altına "En az 5 kişi Levent - Hisarüstü Metrosu'nda İmamoğlu'na benzeyen adam diye paylaşmıştır", "Gülmekten öldüm, başkanın tripleri çok iyi", "Kimse takmamış", "Kimsenin umru değil adam, herkesin gözünün içine bakıyor", "Ya tanıyamadılar ya da inanamadılar" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu İstanbul 3.Sayfa Yaşam Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Hayri:

Bu hareketler sokaktaki insanı salak yerine koymaktan başka bir şey değildir aynı ramazanda yalandan yer sofralarına oturup poz vermek gibi birşey

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Hasan Turk:

23 yildir ayni goruntuler var ramazanda ozellikle tek.laf etmedin hayri.

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Yahya Kahya:

Camide kuran okuyup seçim çalışması yapanlarda vardı

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umut mergen:

milletin kafa uçmuş 1 temmuzda kiraya yüzde 65 zam gelecek asgari ücrete zam yok nasil olacak bu durumlar biri bana yazsin

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Cevoli:

Kira Sözleşmenin son günü açıklanan yıllık enflasyon kadar gelebilir. Senin kira sözleşmen nezaman bitiyor?

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GADDAR:

sadece kira mı arabalara ev fiyatlarına beyaz eşyadan elektroniğe her şeye zam geliyor başladı bile say say bitmez millet ev ile araba alayım diye 1 aydır koşturuyor zam fazla gelmeden.. 8 temmuzdan sonra her şey artarak devam edecek yoluna

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umut mergen:

28 temmuzda bitiyor

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Hasan Hüseyin Tepekaya:

İBB den eko reklamları.

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Tolga Akay:

Anca Koruma ordusu ile halk icinde gezebilenleri dusundurecek bir video olmus .

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