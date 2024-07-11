Metropoll'ün son anketine göre, CHP ve AK Parti arasında yüzde 0,3 fark var

Metropoll'ün yaptığı son genel seçim anketine göre, CHP'nin oyu Ak Parti'yi yüzde 0,3 oranında geçti. Özer Sancar'ın kurucusu ve yöneticisi olduğu Metropoll araştırma şirketi, her ay düzenli olarak yaptığı anketlerin Haziran 2024 sonuçlarını paylaştı. Buna göre kararsız ve cevapsızlar dağıtılmadan, Ak Parti'nin oyu yüzde 22,2 olarak çıkarken, 31 Mart seçimlerinin galibi CHP'nin oyu ise yüzde 22,5 olarak ölçümlendi. Ankete göre; kararsız seçmen dağıtıldığında yüzde 32,8'le CHP birinci parti olurken, AK Parti ise yüzde 32,4'le ikinci sırada yer aldı. Ankette, kararsızlar oransal dağıtılmadan yüzde 7,2 çıkan DEM Parti, kararsız ve cevapsız oylar eklendiğinde yüzde 10,5'le üçüncü oldu. Oyu yüzde 4,8 olarak ölçümlenen MHP ise, kararsız oyların eklenmesiyle yüzde 7'yle 4'üncü olarak hesaplandı.

Ankete göre kararsız oyların eklenmesiyle partilerin aldığı oy oranları şu şekilde ölçüldü:

CHP: Yüzde 32,8

AK Parti: Yüzde 32,4

DEM Parti: Yüzde 10,5

MHP: Yüzde 7

İYİ Parti: Yüzde 5,8

Yeniden Refah: Yüzde 4,

Diğer: Yüzde 7

14 MAYIS 2023 SEÇİM SONUÇLARI ŞÖYLE:

AKP: yüzde 35.52

CHP: 25.41

MHP: 10.04

İYİ Parti: 9.9

DEM Parti: 8.79

YRP: 2.86

Diğer partiler: 7.68