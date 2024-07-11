Üye Girişi
Haberler

Metropoll'ün son anketine göre, CHP ve AK Parti arasında yüzde 0,3 fark var

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metropoll Araştırma Şirketi'nin Haziran 2024 genel seçim anketine göre, CHP'nin oy oranı yüzde 22,5 ile AK Parti'yi yüzde 0,3 oranında geçti. Kararsız ve cevapsızlar dağıtıldığında CHP yüzde 32,8 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 32,4 ile ikinci sırada yer aldı.

Metropoll'ün yaptığı son genel seçim anketine göre, CHP'nin oyu Ak Parti'yi yüzde 0,3 oranında geçti. Özer Sancar'ın kurucusu ve yöneticisi olduğu Metropoll araştırma şirketi, her ay düzenli olarak yaptığı anketlerin Haziran 2024 sonuçlarını paylaştı. Buna göre kararsız ve cevapsızlar dağıtılmadan, Ak Parti'nin oyu yüzde 22,2 olarak çıkarken, 31 Mart seçimlerinin galibi CHP'nin oyu ise yüzde 22,5 olarak ölçümlendi. Ankete göre; kararsız seçmen dağıtıldığında yüzde 32,8'le CHP birinci parti olurken, AK Parti ise yüzde 32,4'le ikinci sırada yer aldı. Ankette, kararsızlar oransal dağıtılmadan yüzde 7,2 çıkan DEM Parti, kararsız ve cevapsız oylar eklendiğinde yüzde 10,5'le üçüncü oldu. Oyu yüzde 4,8 olarak ölçümlenen MHP ise, kararsız oyların eklenmesiyle yüzde 7'yle 4'üncü olarak hesaplandı.

Ankete göre kararsız oyların eklenmesiyle partilerin aldığı oy oranları şu şekilde ölçüldü:

CHP: Yüzde 32,8

AK Parti: Yüzde 32,4

DEM Parti: Yüzde 10,5

MHP: Yüzde 7

İYİ Parti: Yüzde 5,8

Yeniden Refah: Yüzde 4,

Diğer: Yüzde 7

14 MAYIS 2023 SEÇİM SONUÇLARI ŞÖYLE:

AKP: yüzde 35.52

CHP: 25.41

MHP: 10.04

İYİ Parti: 9.9

DEM Parti: 8.79

YRP: 2.86

Diğer partiler: 7.68

Kaynak: Haberler.com / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi MetroPOLL AK Parti Politika Haberler

'Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit' demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

"Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

 Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz! İzzet Eren kurşunlanarak öldürüldü

Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz! İzzet Eren kurşunlanarak öldürüldü

 İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

 Bedelli askerlik ücreti 35 bin TL artırıldı! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi

Bedelli askerlik ücreti 35 bin TL artırıldı! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi
500

Yorumlar (4)

Muharrem Akkaya:

CHP %30 ları hiç bir zaman göremez.

9
17
yanıtYanıtla
Mert Kafkas Sahin:

Allah rahmet eylesin bu ülkeye. Cumhuriyet tarihinin en derin ve uzun krizini yaşıyor çıkacağı belli değil hala bunun sorumlularına yüzde 20-30 oy çıkıyor!

13
8
yanıtYanıtla
necdet:

Yaşasın fakirlik

11
2
yanıtYanıtla
umut mergen:

CHP ŞUAN OYU 40 IN ALTINDA DEĞIL KONYADAMI YAPTINIZ ANKETI

1
3
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title