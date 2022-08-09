Mersin politika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir" Mersin politika haberi: Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telsiz aracılıyla gemi kaptanı ile konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve... Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telsiz aracılıyla gemi kaptanı ile konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin sondaj gemisini el sallayarak uğurlaması MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu. (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haklarımızı korumak için gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik çekinmeyeceğiz" "Bizimle birlikte yol yürüyen kazanır, bize karşı yol yürüyen ise kaybeder" Politika AA / Osman Baytürk Recep Tayyip Erdoğan Abdülhamid Han Politika Haberler

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