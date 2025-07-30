Mersin'de Kaymakamın Oğlu ve Korumalarının Çocukları Darp İddiası

Dem Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Mersin'de, Mezitli Kaymakamı'nın oğlunun "mağdur" sıfatıyla yer aldığı olaya karışan çocukların, kaymakam, oğlu ve korumaları tarafından darbedildiğini öne sürdü.

Bozan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'in Mezitli ilçesinde, kaymakamın oğlunun "mağdur" sıfatıyla yer aldığı olaya ilişkin açıklama yaptı.

26 Temmuz'da, Mezitli Kaymakamı'nın oğlu K.G'nin, 12-13 yaşındaki 5 çocukla bir parkta tartıştığını öne süren Bozan, olayın ardından çocukların Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine getirilerek burada Mezitli Kaymakamı, korumaları ve oğlu tarafından darp ve tehdit edildiğini iddia etti.

Bozan, olayın ardından çocukların hastaneye götürüldüğünü ancak burada muayene edilmeden "darp, cebir izi yoktur" şeklinde rapor düzenlendiğini de ileri sürdü.

Dem Parti'li Bozan, şöyle konuştu:

"Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğinde neler yaşandı? Çocukların, kaymakam, oğlu ve korumaları tarafından Emniyet Müdürlüğü'nde darbedildiği doğru mu, değil mi? 12-13 yaşındaki çocuklar kim tarafından ve nasıl hastanelik edildi? Mezitli Kaymakamı, oğlu ve korumaları ile Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine gitti mi, gitmedi mi? Eğer oraya gittiyse neden gitti? Yine Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosu'nun bütün kamera kayıtları muhafaza altına alındı mı, alınmadı mı? 12-13 yaşındaki çocukların karakolda dövülmesi olayıyla ilgili herhangi bir soruşturma başlatıldı mı başlatılmadı mı? Kaymakamla ilgili soruşturma başlatıldı mı, başlatılmadı mı?"

Mersin Valiliği ve İçişleri Bakanlığına da çağrı yapan Bozan, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğinin bütün kamera kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.