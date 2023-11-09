Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ten Atatürk'ü Anma Mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıldönümünde mesaj yayımladı.

Başkan Gümüş mesajında, "Tarih bir kere daha bize göstermiştir ki, 10 Kasım'da Ata'mızı özlemle anarken bu günü bir matem günü olarak kabul etmek yerine; dikkatlerimizi bir kez daha Ata'mızın düşüncelerine, fikirlerine çevirmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Gümüş mesajında şunları kaydetti:

"Ata'mızın bizlere en büyük armağanı hiç kuşkusuz ki her zaman dimdik ayakta duracak olan Türkiye Cumhuriyetidir. Aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde hepimize düşen görev, Ata'mızın gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak, O'nu ve en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin değerlerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu bizim var oluş gerekçemiz ve gelecek kuşaklara olan sözümüzdür. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve O'nun silah arkadaşlarını bir kez daha saygı, özlem ve şükranla anıyorum" - MUĞLA