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Menderes'te Yeni Dönem: Asuman Şen Belediye Başkan Vekili Oldu

Menderes'te Yeni Dönem: Asuman Şen Belediye Başkan Vekili Oldu
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Menderes Belediye Başkan Vekili seçilen Asuman Şen, AK Parti İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Şen'i tebrik ederek şeffaf ve çözüm üreten bir belediyecilik anlayışı vurgusu yaptı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Menderes'in hizmetlerle tanışacağını belirtirken, Şen ise 'hizmet için geldik, hizmet edeceğiz' dedi.

'MENDERES'İN HAK ETTİĞİ HİZMETLERLE BULUŞMASI İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YERİNE GETİRECEĞİZ'

Menderes Belediye Başkan Vekili seçilen Asuman Şen, AK Parti İlçe Başkanlığı'nda basın açıklaması düzenlendi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Gerçekleştirilen seçim sonucunda Menderes Belediye Başkan Vekili olarak göreve başlayan Asuman Şen'i gönülden tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Menderes'in önünde hizmet bekleyen önemli bir dönem bulunuyor. Bizim için esas olan hemşehrilerimizin beklentilerine karşılık veren; ilçemizin ihtiyaçlarını doğru tespit eden şeffaf, güven veren ve çözüm üreten bir belediyecilik anlayışının hakim olmasıdır. İnanıyorum ki Asuman Şen, üstlendiği bu sorumluluğu Menderes'in ortak menfaatlerini gözeterek, toplumun her kesimini kucaklayan ve belediyemizin hizmet kapasitesini güçlendiren bir anlayışla yerine getirecektir" dedi.

'MİLLETİMİZİN DAHA FAZLA SABRI KALMADI'

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de "25-30 yıldır o kadar hor kullanılan devletin, milletin malı karşılığını vermeye başladı. Milletimizin daha fazla sabrı, tahammül edecek gücü kalmadı. Belediyeciliği görüyoruz, yapılanları görüyoruz, yapılmayanları da biliyoruz. Konuşmaya bile utanacağımız şeyler var, anlatamayacağımız, konuşamayacağımız. Asuman Hanım'ı tebrik ediyorum. İnşallah Menderes hizmetle, çalışmayla, belediyeciliğin çalışmalarıyla tanışır, zulümden kurtulur diyorum" diye konuştu.

'HİZMET İÇİN GELDİK, HİZMET EDECEĞİZ'

Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen de "Menderes'imize hayırlı uğurlu olsun. Bu bir görev. Meclis üyesi arkadaşlarım teveccüh gösterdiler, bu görevi bana verdiler. Başta bana inanan İl Başkanıma, il teşkilatına, değerli vekillerime, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte hizmet için geldik, hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Seza Nur ALPDÜNDAR/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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