Haberler

Eskişehir'de bir parkın duvarlarındaki haç figürlerine tepki

Eskişehir'de bir parkın duvarlarındaki haç figürlerine tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir parkın duvarlarına haç figürleri çizilmesine tepki gösteren Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Akar, CHP'li yerel yönetimi eleştirerek 'Müslüman mahallesine haç dikeceğinize bu şehre bir çivi çakın' dedi.

Eskişehir'de bir parkın duvarlarının haç figürleri ile doldurulmasına tepki gösteren Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Akar, "Eskişehir'e bir haç dikilmediği kalmıştı, onu da yapmışlar, pes doğrusu. Müslüman mahallesine haç dikeceğinize bu şehre bir çivi çakın" dedi.

Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Akar, konuyla ilgili açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) zihniyetinin Eskişehir'deki yerel yöneticileri seçildikleri günden bu yana bu milletin milli ve manevi değerlerine aykırı her türlü ucubeyi bizlere hizmet diye sunmaya devam ediyor. Çıplak kadın heykelleri, çekirdek çitleyen eşek heykeli, ikinci barlar sokağı projesi, Hal Camisi'ni yıkma projesi, Muttalip Caddesi üstündeki mezarlığı kaldırıp park çevirmeleri, TOKİ inşaatları ve Millet Bahçesi inşaatını durdurmak için mühür vurmak, Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmayıp açılışını uzatmaya çalışmak, Hamamyolu'nu plastik yola çevirip kimsenin kullanmadığı bir ucube bir köprü yapmak, vatandaşı haraca bağlarcasına Türkiye'de hiçbir yerde görmediğimiz asfalt bedeli ve katı atık bedeli ödemeleri daha neler neler... Şimdi de Yenikent mahallesindeki parkın duvarlarını haç figürleri ile doldurmuşlar. Ey bu şehrin yerel yöneticileri, bu şehirde yaşayan insanlar sizden şehrin trafik sorununu çözmenizi bekliyor, alt geçit üst geçit battı çıktı gibi ulaşımı rahatlatacak adımlar bekliyor, şehri olduğu yerde sıkıştırıp daraltmanız yerine yeni yaşam alanları oluşturup şehri büyütüp ferahlatacak çalışmalar bekliyor, 4 kişilik bir ailenin aylık su gideri elektrik ve doğalgaz giderinin daha üstünde vatandaş evinde ne yazık ki sadece tuvalet ve banyo ihtiyacı için kullanabildiği şebeke suyunu daha ucuza kullanmak istiyor" ifadeleri yer aldı.

"Müslüman mahallesine haç dikeceğinize bu şehre bir çivi çakın"

Akar, sözlerinin devamında, "Ama maalesef bu şehri yöneten yerel yöneticiler şuanda seçildikleri partinin iç siyasi çekişmeleri içinde taht kavgası rant kavgası etmekten vatandaşın ihtiyacı olan hizmetlere zaman ayırmıyor. Yenikent Mahallesi'ndeki parkın duvarını haç figürleri ile donatmayı hizmet olarak vatandaşa yutturmaya çalışıyor. O haç işaretleri ile bezenmiş duvarın arkasında dikili bezle kaplı şeyin altında vatandaşları nasıl bir sürpriz bekliyor yaşayıp göreceğiz. Bu şehri yöneten yerel yöneticiler, bırakın böyle abuk sabuk ecnebi işlerle uğraşmayı da size oy verip başa getirmiş vatandaşa hizmet üretin. Müslüman mahallesine haç dikeceğinize bu şehre bir çivi çakın" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti

Büyük sürpriz! Diyarbakır Belediye Başkanı istifa etti
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan ve eşi dahil onlarca gözaltı var
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz! 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa

Adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur'u zora sokacak bilirkişi raporu
Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu

Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle evlat olmaz olsun! Babasının tek umudunu küle çevirdi

Böyle evlat olmaz olsun! Babasının tek umudunu küle çevirdi
Nico Williams, altın madalyasını Sahra Çölü’nü aşan annesine hediye etti

Tarihi geceye damga vuran görüntü! Herkes eğlendiği sırada...

'Telefonla oynama' uyarısı can alacaktı! Tornavidayla saldırdı

İyi niyet canından edecekti! Elindekini görünce polise koştu
Bomba iddia: Özgür Özel yarın CHP'den istifa edecek

CHP'de tarihi gün! Kulislerde konuşulan iddia Ankara'yı karıştırdı
İspanya'nın şampiyonluğuna damga vuran anlar! Prenseslerden 16 yıl sonra aynı poz

Prenseslerin 16 yıl aradan sonra geceye damga vuran görüntüsü
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! İzlerken utandık
Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular açıklandı: Türkiye'den 3 isim

Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular açıklandı