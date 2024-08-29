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Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Baltalık, zaferin milletin yeniden doğuşunu müjdelediğini ve cumhuriyete hayat veren en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Baltalık; zaferin milletin yeniden doğuşunu müjdelediğini ve cumhuriyete hayat veren en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık'ın mesajı şöyle; "Cumhuriyetimize hayat veren büyük zaferin 102. yıldönümünü kutlamanın heyecanı ve gururu içindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos 1922'de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile Türk Milleti, hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. 30 Ağustos Zaferi, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren ve kurtuluş mücadelesi veren diğer uluslara da örnek olan bir zafer olmuştur. Bu zafer, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük sevdasının en büyük nişanesidir. Ülkemizin birliği ve ulusumuzun bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu şanlı zaferin 102. yıldönümünde, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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