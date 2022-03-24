Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir'de konuştu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklamamasına ilişkin "Muhalefet, adayını erken belli etmeyecekmiş, yıpranırmış. 20 senedir Erdoğan orada yıpranmıyor da sen niye yıpranıyorsun ?" dedi.

İnce, İzmir programı kapsamında İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği'ni (İZDEDA) ziyaret ederek, depremzedelerin taleplerini dinledi.

Dernek Başkanı Haydar Özkan, kredilerin faiz oranlarının yüksek olduğunu, inşaat maliyetlerinin arttığını dile getirerek, depremzedelerin kentsel dönüşüm kapsamında değil, farklı bir kredi sistemiyle desteklenmesini istedi.

İnce de depremzedelerin sorunlarının çözülemediğini, konuyu ısrarla gündeme getirmeye devam edeceklerini belirterek, "Yan tarafta gökdelenleri yapmasını bilenler, burada fakir fukaranın sorununu çözememiş. Sadece beceriksizlik değil. Türkiye'de bir anlayış meselesi bu artık, 20 yıldır yerleşmiş bir anlayış, eğer garibansan herkes bir kenara atıyor seni." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, daha sonra Balçova'da bir kafede üniversite öğrencileriyle bir araya geldi, soruları yanıtladı.

Siyasetin "salıdan salıya birbirine hakaret etmek" olmaması, geleceğin konuşulması gerektiğini kaydeden İnce, bilim, hukuk, yapay zeka, iklim değişikliği gibi konuların tartışılmasını istedi.

Altı muhalefet partisi liderinin imzaladığı "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine değinen İnce, metinde Atatürk'ün isminin geçmediğini, İstanbul Sözleşmesi'ne değinilmediğini söyledi.

Bu mutabakatın yürüyeceğine inanmadığını ifade eden İnce, muhalefetin oylarını böldükleri eleştirisiyle ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Bunu söyleyenler matematik bilmeyenler. İkili bir sistem var, bir iktidar tarafı, bir de muhalefet. Ben Cumhur İttifakı'na geçmediğim sürece bu tarafta kalmış oluyorum. O zaman bölme olmaz. Biz muhalefet tarafında kaldığımız için oy bölmesi yok. Bunu söyleyen yalancılar korkuyorlar. İzmir'de CHP'den bir sürü memnuniyetsiz var. 'Yeter ki AKP gelmesin' diye oy veriyorlar CHP'ye. O oyları kaybetmek istemiyorlar, dolayısıyla 'oyları bölüyorlar' diyorlar. Bizim gidip Erdoğan'ı destekleyecek halimiz yok. Ama yeni bir yol açmak istiyoruz."

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklamamasına da değinen İnce, "Hiçbiri kendine güvenemiyor, 'Ben Erdoğan'ı yenerim' diyemiyor. Ben diyorum, onu yenerim diyorum. Muhalefet, adayını erken belli etmeyecekmiş, yıpranırmış. 20 senedir Erdoğan orada yıpranmıyor da sen niye yıpranıyorsun ?" değerlendirmesinde bulundu.

İnce, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta gösterdiği "aktif tarafsızlık" tavrını desteklediğini de söyledi.