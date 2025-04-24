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Mehmet Sabri Güner İçin Tören Düzenlendi

Mehmet Sabri Güner İçin Tören Düzenlendi
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Kars'ın 19 ve 20. Dönem milletvekili Mehmet Sabri Güner için TBMM'de düzenlenen törene birçok siyasetçi ve aile üyeleri katıldı. Güner'in cenazesi öğle namazının ardından toprağa verilecek.

19 ve 20. Dönem Kars milletvekili Mehmet Sabri Güner için tören düzenlendi

ANKARA - 19 ve 20. Dönem Kars milletvekili Mehmet Sabri Güner için tören düzenlendi.

Güner için TBMM şeref merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM eski Başkanı Bülent Atınç ve Cemil Çiçek, eski Başbakan Tansu Çiller, İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, milletvekilleri ve ailesi katıldı. Güner'in özgeçmişi okunduktan sonra dua okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Güner'in cenazesi bugün Cebeci Asri Mezarlığı İsmet Oğultürk Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK - Politika
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